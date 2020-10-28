В ОНК Москвы опровергли сообщения СМИ о содержании Ефремова в VIP-камере

В ОНК Москвы опровергли сообщения СМИ о содержании осуждённого за ДТП со смертельным исходом актёра Михаила Ефремова в VIP-камере

«Члены ОНК Москвы до недавнего усиления карантинных мер неоднократно посещали Михаила Ефремова, содержащегося в камере СИЗО №5. Это обычная четырёхместная камера, в которой у артиста было двое соседей. Никакого отдельного санузла для актёра там нет, санузел общий. Телевизоры и холодильники есть почти во всех камерах этого изолятора, и стол там обычный, предусмотренный правилами внутреннего распорядка», — заявил RT один из членов комиссии.

Он также сообщил, что дополнительное питание заключённые этого и остальных СИЗО столицы, кроме «Лефортово», заказывают не в ресторанах, а через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН России.

«Эта услуга оказывается официально, доступна всем заключённым, у которых есть деньги на лицевом счёте. Родственники арестантов также могут заказывать для них дополнительное питание, в том числе и упомянутого в СМИ гуся с яблоками, он есть в каталоге этого интернет-магазина. Каждый может в этом убедиться на сайте ФГУП «Калужское», — отметил правозащитник.

Ранее Ефремов сообщил ОНК, что надеется на смягчение приговора.