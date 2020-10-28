Силуанов прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме прокомментировал ситуацию с индексацией пенсий.

Он сообщил, что ситуация с пенсиями работающим пенсионерам обсуждалась в ходе встречи с фракциями, «которые были и вчера, и чуть раньше».

«Позиция наша следующая. Пенсия — это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачен», — цитирует ТАСС министра.

При этом он отметил, что «может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию».

«И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растёт, причём растёт в среднем выше, чем темпы инфляции», — заявил Силуанов.

Поэтому, по его словам, «здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите — давайте ещё и индексировать пенсию».

Министр сказал, что «наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает сегодня и пенсию, и зарплату, будет получать повышенную пенсию с учётом тех надбавок, которые были приняты в период его работы».

«Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают, и именно это учтено в бюджете, именно повышенная индексация выше уровня инфляции. Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций заявил, что поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий.

В конце сентября Путин сообщал, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году.