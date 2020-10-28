В Нижегородской области прокомментировали идею создания «Квантовой долины»

В Нижегородской области рассказали о перспективах создания инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина», интерес к проекту проявили около 50 компаний.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на данные пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Для региона создание такого центра станет серьёзным шагом в развитии научно-технологической экосистемы. В «Квантовой долине» будут лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащённые современным оборудованием для исследований и прототипирования», — цитирует издание губернатора региона Глеба Никитина.

Как подчеркнул глава области, некоторое оборудование станет общедоступным, что позволит небольшим стартапам работать с самыми современными дорогостоящими технологиями.

Помимо современной инфраструктуры, участники ИНТЦ получат ряд льгот и преференций: освобождение от налога на добавочную стоимость, прибыль, имущество, пониженные страховые взносы и другие.

В случае одобрения заявки, в 2021 году начнутся работы по подготовке проектно-сметной документации.

Планируется, что центр будет работать по пяти направлениям: инновационные производства, компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение; передовые цифровые (включая квантовые) технологии; экология и ликвидация накопленного экологического ущерба.

Площадки расположатся в разных частях Нижнего Новгорода на общей площади около 140 тыс. кв. м.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщал, что ультрасовременный технологический архивный кластер заработает в 2021 году в посёлке Вороновском в ТиНАО.