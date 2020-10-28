Иммунолог прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом

Короткая ссылка
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.
Иммунолог прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — сказал Викулов URA.RU.

При этом он уточнил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с COVID-19.

Ранее учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, по данным ВОЗ, рекордные 2,8 млн случаев заболевания коронавирусом были выявлены в мире за последнюю неделю.

В среду, 28 октября, в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора, предписывающее россиянам носить маски в местах массового пребывания людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить