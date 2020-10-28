Иммунолог прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом
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«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — сказал Викулов URA.RU.
При этом он уточнил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с COVID-19.
Ранее учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, по данным ВОЗ, рекордные 2,8 млн случаев заболевания коронавирусом были выявлены в мире за последнюю неделю.
В среду, 28 октября, в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора, предписывающее россиянам носить маски в местах массового пребывания людей.