Иммунолог прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций иммунолог Георгий Викулов прокомментировал неуязвимость ряда людей перед коронавирусом.

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — сказал Викулов URA.RU.

При этом он уточнил, что могут быть и другие факторы, которые будут выясняться по ходу генетических исследований, связанных с COVID-19.

Ранее учёные прокомментировали случаи бессимптомного протекания коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, по данным ВОЗ, рекордные 2,8 млн случаев заболевания коронавирусом были выявлены в мире за последнюю неделю.

В среду, 28 октября, в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора, предписывающее россиянам носить маски в местах массового пребывания людей.