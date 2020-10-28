На острове Русском нашли останки ихтиозавра

Останки принадлежащие, предположительно, ихтиозавру, были найдены в породе на острове Русском во Владивостоке.

«Скорее всего, да, это рёбра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка», — цитирует РИА Новости руководителя лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрия Болотского.

Он отметил, что найденные останки более-менее полные.

По его словам, в породе также могла сохраниться наиболее важная деталь скелета — череп.

24 октября учёные обнаружили в Коми окаменелости тетрапода — животного, которого считают предком млекопитающих и птиц.