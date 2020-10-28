На острове Русском нашли останки ихтиозавра

Короткая ссылка
Останки принадлежащие, предположительно, ихтиозавру, были найдены в породе на острове Русском во Владивостоке.
На острове Русском нашли останки ихтиозавра
  • © Ryosuke Motani

«Скорее всего, да, это рёбра ихтиозавра. Ихтиозавры обитали во всех морях. На острове Русском это вторая такая находка», — цитирует РИА Новости руководителя лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрия Болотского.

Он отметил, что найденные останки более-менее полные.

По его словам, в породе также могла сохраниться наиболее важная деталь скелета — череп.

24 октября учёные обнаружили в Коми окаменелости тетрапода — животного, которого считают предком млекопитающих и птиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить