В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 6578. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба.
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.
Накануне сообщалось о смерти 61 пациента с COVID-19.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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