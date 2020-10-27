В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 6578. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба.

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«В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram. Накануне сообщалось о смерти 61 пациента с COVID-19. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.