В Москве за сутки скончался 61 человек с коронавирусом
В Москве за сутки скончался 61 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 6503. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба.
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram.
Накануне сообщалось о смерти 62 пациентов с COVID-19.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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