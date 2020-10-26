В Москве за сутки скончался 61 человек с коронавирусом

В Москве за сутки скончался 61 пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 6503. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

«В Москве скончался 61 пациент с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram. Накануне сообщалось о смерти 62 пациентов с COVID-19. Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.