Путин не контактировал с Лавровым после визита министра в Грецию

Президент России Владимир Путин не контактировал лично с главой МИД Сергеем Лавровым, который ушёл на самоизоляцию.

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Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией. Как отметили в МИД, министр чувствует себя хорошо.