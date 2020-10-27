Путин не контактировал с Лавровым после визита министра в Грецию
Президент России Владимир Путин не контактировал лично с главой МИД Сергеем Лавровым, который ушёл на самоизоляцию.
- © РИА Новости / Евгений Биятов
Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.
Как отметили в МИД, министр чувствует себя хорошо.
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