В Минпросвещения создали группу по вопросу реформирования органов опеки

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В Минпросвещения России создали межведомственную рабочую группу по разработке концепции реформирования и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.
В Минпросвещения создали группу по вопросу реформирования органов опеки
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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Минпросвещения России создана межведомственная рабочая группа по разработке концепции реформирования и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в рамках деятельности рабочей группы проводится мониторинг структуры органов опеки и попечительства, кадрового обеспечения и других показателей, также планируется проведение анализа системы подготовки специалистов органов опеки».

В сентябре уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова и генеральный прокурор России Игорь Краснов заключили соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

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