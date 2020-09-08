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Кузнецова и Краснов договорились о совместной работе по защите прав детей

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова и генеральный прокурор России Игорь Краснов заключили соглашение о взаимодействии по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Кузнецова и Краснов договорились о совместной работе по защите прав детей
  • РИА Новости

«Сегодня мы переподписываем наш договор в более современной формулировке, добавляем новые совместные мероприятия и задачи», — заявила омбудсмен.

Она выразила надежду, что документ послужит новым ресурсным потенциалом по защите прав детей.

По её словам, в настоящее время аппарат ведёт активную работу по выявлению нарушений органов опеки и в детских домах.

Также запланировано проведение совместных приёмов граждан.

Ранее, как сообщало ФАН, Кузнецова рассказала о новом подходе к борьбе с буллингом в школах.

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