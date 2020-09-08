Кузнецова и Краснов договорились о совместной работе по защите прав детей
- РИА Новости
«Сегодня мы переподписываем наш договор в более современной формулировке, добавляем новые совместные мероприятия и задачи», — заявила омбудсмен.
Она выразила надежду, что документ послужит новым ресурсным потенциалом по защите прав детей.
По её словам, в настоящее время аппарат ведёт активную работу по выявлению нарушений органов опеки и в детских домах.
Также запланировано проведение совместных приёмов граждан.
Ранее, как сообщало ФАН, Кузнецова рассказала о новом подходе к борьбе с буллингом в школах.