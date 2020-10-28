Автоэксперт дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что в линейках даже именитых марок есть всего одно-два масла, которые можно использовать, а всё остальное может испортить мотор.

«Тем не менее, современные масла хороши», — считает эксперт.

При морозной погоде он советует выбрать масло с более низким коэффициентом вязкости.

«К примеру, подойдут масла 0W30 или 0W40. Тогда на морозе -30 ˚С оно не замёрзнет и будет легко закачиваться в головку блока цилиндров. Это делают не только в суровых северных широтах, но и в центральных регионах, где зимой температура около -15 ˚С», — сказал Субботин.

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