Эксперт оценил ситуацию с автокредитованием в России

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Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию с автокредитованием в России.
Эксперт оценил ситуацию с автокредитованием в России
  • РИА Новости

«Продажи автомобилей выросли именно на фоне подъёма количества выданных кредитов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, заметно повышение интереса россиян к возможности купить машину на особых условиях.

«Программа льготного автокредитования является на данном этапе одним из ведущих драйверов развития автомобильной промышленности в России», — считает Адамидов.

Он добавил, что могут быть проработаны и другие меры, когда доходы населения начнут расти.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.

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