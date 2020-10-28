Эксперт оценил ситуацию с автокредитованием в России

Независимый экономист Дмитрий Адамидов оценил ситуацию с автокредитованием в России.

«Продажи автомобилей выросли именно на фоне подъёма количества выданных кредитов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, заметно повышение интереса россиян к возможности купить машину на особых условиях.

«Программа льготного автокредитования является на данном этапе одним из ведущих драйверов развития автомобильной промышленности в России», — считает Адамидов.

Он добавил, что могут быть проработаны и другие меры, когда доходы населения начнут расти.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor оценил перспективы подписной аренды машин.