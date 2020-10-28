В Адыгее выдали 3,1 млрд рублей ипотечных кредитов с начала года

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В Адыгее выдали 3,1 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку жилья с начала 2020 года.
В Адыгее выдали 3,1 млрд рублей ипотечных кредитов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на республиканский Минстрой.

К 15 октября по программе льготной ипотеки со ставкой 6,5% одобрили 563 заявки и выдали 312 кредитов на общую сумму 456 млн рублей.

Ещё 226 семей получили 85 млн рублей, чтобы погасить ипотечный заём при рождении третьего ребёнка.

Всего за восемь месяцев выдано 1,7 тыс. ипотечных кредитов.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.

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