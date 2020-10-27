Путин оценил идею показывать отечественные фильмы в школах

Режиссер Карен Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству рассказал президенту России Владимиру Путину об инициативе Минкультуры показывать в школах национальное классическое кино.

Как сообщает РИА Новости, Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу.

«Не надо никаких лекций, надо просто показывать кино», — сказал режиссёр.

Он заявил, что «абсолютно уверен, что наши дети поймут и «Балладу о солдате», и «Обыкновенный фашизм», и десятки других замечательных картин».

«Что касается показа наших отечественных фильмов в школах — хорошая идея очень, очень хорошая идея, тоже с коллегами обязательно это обсудим», —ответил Путин.

Также в ходе заседания Путин назвал одной из важнейших задач государства сбережение уникального наследия России.