Путин отметил важность сбережения культурного наследия России

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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания совета при президенте по культуре и искусству назвал одной из важнейших задач государства сбережение уникального наследия России.
Путин отметил важность сбережения культурного наследия России
  • РИА Новости

Он отметил, что «чёткое юридическое оформление должны получить такие понятия, как обязанность государства беречь, поддерживать и развивать культуру и самобытность народов России, помогать соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять общую культурную идентичность».

«И конечно, одна из важнейших задач государства — это сбережение уникального наследия нашей страны», — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить факты и не даст никому перечеркнуть героическую страницу своей истории.

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