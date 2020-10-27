Путин отметил важность сбережения культурного наследия России

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания совета при президенте по культуре и искусству назвал одной из важнейших задач государства сбережение уникального наследия России.

Он отметил, что «чёткое юридическое оформление должны получить такие понятия, как обязанность государства беречь, поддерживать и развивать культуру и самобытность народов России, помогать соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранять общую культурную идентичность».

«И конечно, одна из важнейших задач государства — это сбережение уникального наследия нашей страны», — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить факты и не даст никому перечеркнуть героическую страницу своей истории.