Путин похвалил работу по мобилизации нужного количества коек в России

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Российский президент Владимир Путин похвалил работу по мобилизации нужного количества коек в стране на фоне пандемии коронавируса. По его словам, в этом Россия отличилась от других стран.

С такими словами он выступил на заседании Совета по культуре и искусству, где также прозвучало мнение, что оптимизация здравоохранения привела к недостатку коек в период пандемии.

«Содержать инфекционные койки, когда нет пандемии, просто бессмысленно», — ответил Путин. Способность мобилизовать необходимые ресурсы Россия продемонстрировала «так, как никакое другое, наверное, государство в мире», сказал он.

«Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек, причём не только для людей, которые болеют в тяжёлой форме ковидом, но и для больных с лёгкой и средней степенью тяжести», — цитирует президента ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения страны в настоящий момент работает на полную мощность из-за ситуации с коронавирусом.

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