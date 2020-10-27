Пассажиропоток в московском метро за неделю снизился на 18%

Поездки на московском метро сократились на 18% по сравнению с прошлой неделей.

«Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома — мы видим, что поездок на метро стало куда меньше. Вчера через турникеты прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе», — приводит Интерфакс сообщение Департамента транспорта столицы.

Отмечается, что сильнее всего сократилось количество школьников и студентов — в метро их стало меньше на 31,5%.

Ранее сообщалось, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.