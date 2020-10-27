Пассажиропоток в московском метро за неделю снизился на 18%

Короткая ссылка
Поездки на московском метро сократились на 18% по сравнению с прошлой неделей.
Пассажиропоток в московском метро за неделю снизился на 18%
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Москвичи прислушиваются к рекомендациям и чаще остаются дома — мы видим, что поездок на метро стало куда меньше. Вчера через турникеты прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе», — приводит Интерфакс сообщение Департамента транспорта столицы.

Отмечается, что сильнее всего сократилось количество школьников и студентов — в метро их стало меньше на 31,5%.

Ранее сообщалось, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить