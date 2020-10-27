После гибели двух человек при перестрелке в Чечне возбуждено дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в чеченском селе Ачхой-Мартан в результате перестрелки погибли два человека и трое получили ранения.
После гибели двух человек при перестрелке в Чечне возбуждено дело
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Как заявили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и покушения на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30,  п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

По данным следствия, между местными жителями произошла ссора, переросшая в драку с применением огнестрельного оружия. После этого в местную больницу доставили пять человек, двое из них скончались.

Ранее о перестрелке сообщил источник. Как уточнялось, среди погибших — сотрудник силовых структур региона и гражданский.

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