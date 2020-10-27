В Большом театре рассказали о ситуации с COVID-19 среди сотрудников
- РИА Новости
«Сегодня утро у меня началось со сводки о том, что в театре болеют на сегодняшний день 124 человека. То есть это три с лишним процента от работающих в Большом театре», — заявил Урин.
Он отметил, что «это — большое количество людей».
По его словам, среди заболевших есть и артисты, и сотрудники технических цехов.
Ранее сообщалось, что более чем у десяти актёров Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета выявили COVID-19.