В Большом театре рассказали о ситуации с COVID-19 среди сотрудников

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин, выступая на заседании Совета при президенте по культуре и искусству, рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников.

«Сегодня утро у меня началось со сводки о том, что в театре болеют на сегодняшний день 124 человека. То есть это три с лишним процента от работающих в Большом театре», — заявил Урин.

Он отметил, что «это — большое количество людей».

По его словам, среди заболевших есть и артисты, и сотрудники технических цехов.

Ранее сообщалось, что более чем у десяти актёров Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета выявили COVID-19.