В Ростовской области рассказали о ситуации с COVID среди медработников

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат заявил, что почти 1,4 тыс. медицинских работников в регионе заболели коронавирусом.

«Одной из основных проблем в настоящее время является дефицит врачебных кадров. Причина — достаточно высокая заболеваемость среди медработников. По состоянию на 26 октября больны коронавирусной инфекцией 1397 медицинских работников», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что определённая часть медперсонала также находится в самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора.

Крат добавил, что дефицит врачей скорой помощи на данный момент составляет 350 человек, среднего медперсонала — 500 человек.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.