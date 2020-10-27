В Татарстане перезахоронили останки лётчика-фронтовика, считавшегося пропавшим без вести

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На Аллее Героев в Болгаре (Татарстан) перезахоронили останки советского пилота, младшего лейтенанта Николая Спиридонова, считавшегося пропавшим без вести.
В Татарстане перезахоронили останки лётчика-фронтовика, считавшегося пропавшим без вести
  • © пресс-служба минобороны РФ

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа Министерства обороны России.

Спиридонов числился в 42-м гвардейском истребительном авиаполку 216-й смешанной авиадивизии. 21 апреля 1943 года он вылетел на сопровождение бомбардировщиков «Бостон» в районе села Фёдоровка в Краснодарском крае. После воздушного боя не вернулся на аэродром.

Останки лётчика нашли во время поисковых работ в районе Геленджика.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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