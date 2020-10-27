В Башкирии выделят дополнительные субсидии для турорганизаций

В правительстве Башкирии прошло заседание президиума, на котором обсуждались меры поддержки некоммерческих организаций, занимающихся развитием туротрасли.

Об этом сообщает mkset.ru.

На дополнительные средства в виде помощи от государства смогут рассчитывать организации, которые проводят экскурсии и познавательные туры для пенсионеров.

Также планируется поддержать тех, кто будет проводить мероприятия по аналитическим исследованиям, разработке дизайна, схем размещения, правил интеграции, технологических решений.

Как отметила зампред Госкомитета по туризму Элина Гатауллина, за 2020 год в регионе уже установлено 685 дорожных указателей к туристическим объектам.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с НСН прокомментировала программу туристического кешбэка.