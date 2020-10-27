В Москве рассказали о работе по поддержке самозанятых

Более 500 заявок поступило в центр «Моя карьера» от желающих стать самозанятыми или найти новые источники заработка в Москве. Обучающая программа центра «Свобода. Ответственность. Доход» начнётся 10 ноября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о совместном проекте с одним из производителей детского питания. Он направлен на поддержку семей с маленькими детьми. Курс рассчитан на семь недель.

Специалисты дадут консультации по маркетингу, психологии, продвижению, экономическим и юридическим вопросам.

«Сейчас на нашем сайте доступно более 50 обучающих мероприятий, которые помогут каждому начать строить свою карьеру, прокачать полезные навыки или больше узнать о том, как организовать своё дело», — заявила директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.