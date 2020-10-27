В Москве рассказали о работе по поддержке самозанятых
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Речь идёт о совместном проекте с одним из производителей детского питания. Он направлен на поддержку семей с маленькими детьми. Курс рассчитан на семь недель.
Специалисты дадут консультации по маркетингу, психологии, продвижению, экономическим и юридическим вопросам.
«Сейчас на нашем сайте доступно более 50 обучающих мероприятий, которые помогут каждому начать строить свою карьеру, прокачать полезные навыки или больше узнать о том, как организовать своё дело», — заявила директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.