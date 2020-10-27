В Московской области рассказали о штрафах землевладельцам
Об этом сообщает телеканал «360».
Комиссии пяти городских округов проверили 31 участок. В ходе проверки были выявлены такие нарушения, как зарастание территории борщевиком, незащищенность земель от эрозии и вредных факторов.
По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, только за неделю борщевик выявили более чем на 320 га земли.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.