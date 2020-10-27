В Московской области рассказали о штрафах землевладельцам

В Московской области за неделю землевладельцам выписали штрафы на сумму 2,16 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Комиссии пяти городских округов проверили 31 участок. В ходе проверки были выявлены такие нарушения, как зарастание территории борщевиком, незащищенность земель от эрозии и вредных факторов.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, только за неделю борщевик выявили более чем на 320 га земли.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком.