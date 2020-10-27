В Пензенской области прокомментировали ситуацию с поставкой противовирусных препаратов

Короткая ссылка
В Пензенской области прокомментировали ситуацию с поставкой противовирусных препаратов, 9 млн рублей из областного бюджета выделено на закупку лекарств от COVID-19.
В Пензенской области прокомментировали ситуацию с поставкой противовирусных препаратов
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает ОТР.

Лекарствами обеспечат тех, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции на дому.

«Поставщики — это компания, которая занимается закупками. То есть это звено между производителем и аптеками, он закупает и поставляет нам в аптеки. Поставщиков много, но ни у одного поставщика нет «Арбидола» и аналогичных препаратов тоже», — цитирует издание заведующую аптекой Полину Миронову.

Закупку препаратов для пациентов с лёгкой формой заболевания местные власти планируют начать 1 ноября.

Ранее профессор НИЦЭМ имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить