В Пензенской области прокомментировали ситуацию с поставкой противовирусных препаратов
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Об этом сообщает ОТР.
Лекарствами обеспечат тех, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции на дому.
«Поставщики — это компания, которая занимается закупками. То есть это звено между производителем и аптеками, он закупает и поставляет нам в аптеки. Поставщиков много, но ни у одного поставщика нет «Арбидола» и аналогичных препаратов тоже», — цитирует издание заведующую аптекой Полину Миронову.
Закупку препаратов для пациентов с лёгкой формой заболевания местные власти планируют начать 1 ноября.
Ранее профессор НИЦЭМ имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с пандемией.