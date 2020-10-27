В Пензенской области прокомментировали ситуацию с поставкой противовирусных препаратов, 9 млн рублей из областного бюджета выделено на закупку лекарств от COVID-19.

Об этом сообщает ОТР.

Лекарствами обеспечат тех, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции на дому.

«Поставщики — это компания, которая занимается закупками. То есть это звено между производителем и аптеками, он закупает и поставляет нам в аптеки. Поставщиков много, но ни у одного поставщика нет «Арбидола» и аналогичных препаратов тоже», — цитирует издание заведующую аптекой Полину Миронову.

Закупку препаратов для пациентов с лёгкой формой заболевания местные власти планируют начать 1 ноября.

Ранее профессор НИЦЭМ имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с пандемией.