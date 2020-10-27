На автовокзале в Сергиевом Посаде установили больничные койки, чтобы призвать граждан носить маски

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На автовокзале в Сергиевом Посаде прошёл перформанс, чтобы призвать граждан носить маски. Были установлены пустые больничные койки.
На автовокзале в Сергиевом Посаде установили больничные койки, чтобы призвать граждан носить маски
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Также были размещены баннеры «Эти койки ждут вас, если не будете носить маски».

Акцию провели волонтёры совместно с окружной общественной палатой. Пассажирам объясняли, что маски снижают вероятность заболевания COVID-19 в несколько раз.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.

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