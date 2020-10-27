В Кремле ответили на обращение о дефиците лекарств для онкобольных
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«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал представитель Кремля журналистам.
Отвечая на вопрос о финансировании медицины в России, он отметил, что система здравоохранения ни одной страны мира не профинансирована в достаточной степени.
Ранее на сайте Фонда Константина Хабенского было опубликовано обращение к главе государства, председателям Совета Федерации и Госдумы и другим чиновникам о дефиците лекарств для онкобольных. В письме говорилось о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.