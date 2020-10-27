В Кремле ответили на обращение о дефиците лекарств для онкобольных

Российские власти работают над устранением проблемы с обеспечением лекарственными препаратами пациентов с онкозаболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить», — сказал представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос о финансировании медицины в России, он отметил, что система здравоохранения ни одной страны мира не профинансирована в достаточной степени.

Ранее на сайте Фонда Константина Хабенского было опубликовано обращение к главе государства, председателям Совета Федерации и Госдумы и другим чиновникам о дефиците лекарств для онкобольных. В письме говорилось о критической нехватке 26 незаменимых противоопухолевых препаратов.