Вирусолог объяснил необходимость масочного режима

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил необходимость всеобщего масочного режима.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам профессора, эпидемия продолжает развиваться.

«Санитарно-эпидемиологические органы пытаются её уменьшить, сдержать с помощью таких мер. Решили сейчас отказаться от такого тотального карантина, значит, вместо него вводятся меры, которые могут в той или иной мере повлиять на эпидемию. Здесь вот федеральный масочный режим», — пояснил телеканалу Альтштейн.

Он добавил, что эпидемия распространяется по всей стране. Таким образом, соблюдение масочного режима необходимо на федеральном уровне.

Ранее Леонид Рошаль, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор, прокомментировал ситуацию с COVID-19.