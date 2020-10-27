Вирусолог объяснил необходимость масочного режима

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил необходимость всеобщего масочного режима.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам профессора, эпидемия продолжает развиваться.

«Санитарно-эпидемиологические органы пытаются её уменьшить, сдержать с помощью таких мер. Решили сейчас отказаться от такого тотального карантина, значит, вместо него вводятся меры, которые могут в той или иной мере повлиять на эпидемию. Здесь вот федеральный масочный режим», — пояснил телеканалу Альтштейн.

Он добавил, что эпидемия распространяется по всей стране. Таким образом, соблюдение масочного режима необходимо на федеральном уровне.

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