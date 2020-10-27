Минтруд пояснил ситуацию с прожиточным минимумом пенсионеров

Короткая ссылка
В Минтруде заявили, что ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионеров заложен в новую модель расчёта этого показателя, передаёт РИА Новости.
Минтруд пояснил ситуацию с прожиточным минимумом пенсионеров
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

В ведомстве отметили, что «в новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера».

«Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход», — сообщили в министерстве.

В Минтруде добавили, что «в результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан».

Ранее Счётная палата России прокомментировала изменение методики расчёта прожиточного минимума пенсионера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить