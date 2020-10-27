Минтруд пояснил ситуацию с прожиточным минимумом пенсионеров

В Минтруде заявили, что ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионеров заложен в новую модель расчёта этого показателя, передаёт РИА Новости.

В ведомстве отметили, что «в новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера».

«Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход», — сообщили в министерстве.

В Минтруде добавили, что «в результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан».

Ранее Счётная палата России прокомментировала изменение методики расчёта прожиточного минимума пенсионера.