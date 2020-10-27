Минтруд пояснил ситуацию с прожиточным минимумом пенсионеров
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В ведомстве отметили, что «в новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера».
«Как и среднедушевой прожиточный минимум, он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход», — сообщили в министерстве.
В Минтруде добавили, что «в результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан».
Ранее Счётная палата России прокомментировала изменение методики расчёта прожиточного минимума пенсионера.