Двух депутатов не пустили на заседание Госдумы из-за отсутствия теста на COVID-19
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- РИА Новости
«Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование. Это единственная возможность для нас снизить возможность передачи инфекции, когда человек приходит в зал, не пройдя тестирование, такая возможность есть и опасность существует», — цитирует РИА Новости Володина.
По его словам, в Госдуме был случай, когда вирус передался в зале от одного из заболевших коллег другому.
Как пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в Госдуме, депутатами, которых не пустили в зал, являются Наталья Поклонская и Виталий Милонов.
26 октября Володин сообщил, что за всё время коронавирус был выявлен у 91 депутата.