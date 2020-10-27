Двух депутатов не пустили на заседание Госдумы из-за отсутствия теста на COVID-19

Двух депутатов не пустили в зал пленарных заседаний Госдумы во вторник, 27 октября, из-за отсутствия теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По данным СМИ, речь идёт о Виталии Милонове и Наталье Поклонской.

«Мы сегодня запретили вход в зал двум депутатам, которые не прошли тестирование. Это единственная возможность для нас снизить возможность передачи инфекции, когда человек приходит в зал, не пройдя тестирование, такая возможность есть и опасность существует», — цитирует РИА Новости Володина.

По его словам, в Госдуме был случай, когда вирус передался в зале от одного из заболевших коллег другому.

Как пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в Госдуме, депутатами, которых не пустили в зал, являются Наталья Поклонская и Виталий Милонов.

26 октября Володин сообщил, что за всё время коронавирус был выявлен у 91 депутата.