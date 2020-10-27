Власти Москвы не планируют закрывать ночные развлекательные заведения

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В Москве приняты меры по контролю за посещением ночных заведений, власти пока не планируют ограничивать работу таких организаций. Об этом заявила глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова, комментируя предписание Роспотребнадзора.
Власти Москвы не планируют закрывать ночные развлекательные заведения
  • © Евгений Одиноков/РИА Новости

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время», — цитирует РИА Новости Пенькову.

По её словам, эта мера обеспечивает «оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей».

Кроме того, она отметила, что в Москве наблюдается «значительное снижение динамики роста заболеваемости» коронавирусом.

«Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — сообщила Пенькова.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить с 23:00 до 6:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в России.

Как подчёркивали в ведомстве, решение о принятии таких мер остаётся за властями региона.

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