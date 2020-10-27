Власти Москвы не планируют закрывать ночные развлекательные заведения
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«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время», — цитирует РИА Новости Пенькову.
По её словам, эта мера обеспечивает «оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей».
Кроме того, она отметила, что в Москве наблюдается «значительное снижение динамики роста заболеваемости» коронавирусом.
«Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — сообщила Пенькова.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал запретить с 23:00 до 6:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в России.
Как подчёркивали в ведомстве, решение о принятии таких мер остаётся за властями региона.