В Петербурге рассказали о возобновлении работы стационаров для пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге рассказали о возобновлении работы стационаров для пациентов с COVID-19, больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова развернула 178 коек.
В Петербурге рассказали о возобновлении работы стационаров для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, привлечение мощностей федеральных стационаров создаст необходимый резерв и даст возможность не сокращать объёмы плановой и специализированной медицинской помощи в городе.

Пациентов с коронавирусной инфекцией на данный момент в Петербурге принимают 17 стационаров: развёрнуты 6713 коек, из которых свободно 1003 койки (15%).

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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