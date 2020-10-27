Кабмин расширил список перепрофилированных для COVID-19 медорганизаций

Правительство России расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Так, одно из зданий Медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи пациентам с COVID-19, проживающим в Подмосковье.

Кабмин объяснил такой выбор территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медицинском центре «Кусково», расположенном рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей региона. Коечный фонд составит 1 тыс. мест.

Отмечается, что всего в стране развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи лицам с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области готовят к открытию ещё одно инфекционное отделение для пациентов с COVID-19.