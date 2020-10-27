Кабмин расширил список перепрофилированных для COVID-19 медорганизаций
- РИА Новости
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Так, одно из зданий Медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи пациентам с COVID-19, проживающим в Подмосковье.
Кабмин объяснил такой выбор территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медицинском центре «Кусково», расположенном рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей региона. Коечный фонд составит 1 тыс. мест.
Отмечается, что всего в стране развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи лицам с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области готовят к открытию ещё одно инфекционное отделение для пациентов с COVID-19.