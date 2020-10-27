Кабмин расширил список перепрофилированных для COVID-19 медорганизаций

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Правительство России расширило перечень медицинских организаций, перепрофилированных для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Кабмин расширил список перепрофилированных для COVID-19 медорганизаций
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Так, одно из зданий Медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова перепрофилируют для оказания помощи пациентам с COVID-19, проживающим в Подмосковье.

Кабмин объяснил такой выбор территориальной доступностью. Временный стационар развернут в клиническом медицинском центре «Кусково», расположенном рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей региона. Коечный фонд составит 1 тыс. мест.

Отмечается, что всего в стране развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи лицам с коронавирусной инфекцией. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области готовят к открытию ещё одно инфекционное отделение для пациентов с COVID-19.

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