Вирусолог предупредил, что маски для Хеллоуина не защищают от коронавируса

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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ вирусолог Алексей Аграновский рассказал о выборе средств защиты во время Хеллоуина.
Вирусолог предупредил, что маски для Хеллоуина не защищают от коронавируса
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Эксперт рассказал сайту «Москва 24», что маскарадные маски, которые обычно используются для Хеллоуина, не защищают от коронавируса.

«Эти маски не для этого предназначены... Ему следует надеть обычную маску, раз уж он идёт на праздник, а удержаться сложно будет, будет очень трудно соблюдать дистанцию и другие меры, а это нужно делать, к сожалению», — цитирует издание вирусолога.

По его мнению, медицинские маски уже могут служить частью костюма.

Ранее в беседе с НСН профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о рисках при бессимптомном COVID-19.

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