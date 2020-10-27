В России за сутки умерли 320 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки подтверждено 320 летальных случаев… За весь период по России умерли 26 589 человек», — указывается в заявлении.
Накануне в России в течение суток скончались 219 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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