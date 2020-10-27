В России за сутки умерли 320 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждено 320 случаев смерти людей с коронавирусом, за всё время — 26 589.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 320 летальных случаев… За весь период по России умерли 26 589 человек», — указывается в заявлении.

Накануне в России в течение суток скончались 219 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что учёные из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.