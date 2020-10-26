В России за сутки умерли 219 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За сутки зафиксировано 219 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 26 269 человек», — указывается в заявлении.
Накануне в России в течение суток скончались 229 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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