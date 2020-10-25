За сутки в России скончались 229 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждено 229 случаев смерти людей с коронавирусом, за всё время — 26 050.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 229 летальных случаев… За весь период по России умерли 26 050 человек», — указывается в заявлении.

Накануне в России в течение суток скончались 296 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее учёные Имперского колледжа Лондона рассказали о факторе, который увеличивает риск смерти при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН дал оценку ситуации с коронавирусом.