За сутки в России скончались 229 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки подтверждено 229 летальных случаев… За весь период по России умерли 26 050 человек», — указывается в заявлении.
Накануне в России в течение суток скончались 296 пациентов с коронавирусной инфекцией.
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