В Роспотребнадзоре не исключили нового обострения ситуации с COVID-19
- АГН «Москва»
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По её прогнозам, после новогодних праздников эпидемический процесс снова интенсифицируется и летних показателей можно ожидать только ближе к следующему лету.
Как отметила специалист, чтобы эпидемия пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу благодаря либо антителам, либо вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов.
Ранее в Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 достаточно тяжёлая.
26 октября сообщалось, что за последние сутки в стране выявили 17 347 случаев инфицирования.