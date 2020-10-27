В Роспотребнадзоре не исключили нового обострения ситуации с COVID-19

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России может вновь обостриться в феврале—марте, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.
В Роспотребнадзоре не исключили нового обострения ситуации с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

По её прогнозам, после новогодних праздников эпидемический процесс снова интенсифицируется и летних показателей можно ожидать только ближе к следующему лету.

Как отметила специалист, чтобы эпидемия пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу благодаря либо антителам, либо вакцинации, либо «клеточной» памяти лимфоцитов.

Ранее в Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 достаточно тяжёлая.

26 октября сообщалось, что за последние сутки в стране выявили 17 347 случаев инфицирования

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