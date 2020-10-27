По факту ДТП в Красноярском крае возбуждено дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП под Красноярском, где погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
По факту ДТП в Красноярском крае возбуждено дело
  • РИА Новости

«Следователи МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по факту ДТП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с четырьмя погибшими.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли в Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. 

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