По факту ДТП в Красноярском крае возбуждено дело
- РИА Новости
«Следователи МО МВД России «Емельяновский» возбудили уголовное дело по факту ДТП», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с четырьмя погибшими.
Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок, погибли в Емельяновском районе Красноярского края в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком.