Мишустин рассчитывает, что ограничения по коронавирусу будут сняты как можно быстрее
- globallookpress.com
Расшифровка мероприятия опубликована пресс-службой правительства.
Во время встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что все «главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты».
Он отметил, что в настоящее время не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день.
«Вы сказали про ограничения, про права трудящихся. Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очередь с необходимостью введения мер профилактики, мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся», — ответил Мишустин.
По его словам, после того как Россия сможет снять соответствующие ограничения, власти не будут «ограничивать трудящихся в их правах».
«Это точно», — заверил премьер.
Кроме того, Мишустин отмечал сохраняющийся фактор неопределённости. По его словам, объявлять о полной победе над коронавирусом рано.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи предложил создать рабочую группу по поддержке наименее бюджетообеспеченных регионов, передавали «Дни.ру».