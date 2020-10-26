Мишустин рассчитывает, что ограничения по коронавирусу будут сняты как можно быстрее

Введённые в России ограничения связаны с мерами профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Расшифровка мероприятия опубликована пресс-службой правительства.

Во время встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что все «главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты».

Он отметил, что в настоящее время не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день.

«Вы сказали про ограничения, про права трудящихся. Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очередь с необходимостью введения мер профилактики, мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся», — ответил Мишустин.

По его словам, после того как Россия сможет снять соответствующие ограничения, власти не будут «ограничивать трудящихся в их правах».

«Это точно», — заверил премьер.

Кроме того, Мишустин отмечал сохраняющийся фактор неопределённости. По его словам, объявлять о полной победе над коронавирусом рано.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи предложил создать рабочую группу по поддержке наименее бюджетообеспеченных регионов, передавали «Дни.ру».