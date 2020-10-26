Мишустин рассчитывает, что ограничения по коронавирусу будут сняты как можно быстрее

Короткая ссылка
Введённые в России ограничения связаны с мерами профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.
Мишустин рассчитывает, что ограничения по коронавирусу будут сняты как можно быстрее
  • globallookpress.com

Расшифровка мероприятия опубликована пресс-службой правительства.

Во время встречи лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что все «главные права трудящихся или под сомнением, или перечёркнуты».

Он отметил, что в настоящее время не соблюдается право на восьмичасовой рабочий день.

«Вы сказали про ограничения, про права трудящихся. Эти ограничения вынужденные и связаны в первую очередь с необходимостью введения мер профилактики, мер защиты от пандемии. И я очень надеюсь, что мы как можно быстрее с ними расстанемся», — ответил Мишустин.

По его словам, после того как Россия сможет снять соответствующие ограничения, власти не будут «ограничивать трудящихся в их правах».

«Это точно», — заверил премьер.

Кроме того, Мишустин отмечал сохраняющийся фактор неопределённости. По его словам, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи предложил создать рабочую группу по поддержке наименее бюджетообеспеченных регионов, передавали «Дни.ру».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить