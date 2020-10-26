Володин предложил создать рабочую группу по поддержке регионов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по поддержке наименее бюджетообеспеченных регионов.

Об этом сообщают «Дни.ру».

С такой инициативой он выступил в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Думы.

Володин предложил подумать над формированием индивидуальных программ поддержки субъектов с наиболее сложной ситуацией и убылью населения.

«Предлагаем создать рабочую группу вместе с правительством для того, чтобы изучить ситуацию, затем внести предложения по мерам поддержки, которые касаются ряда наших регионов, которые не могут справиться самостоятельно с этим вызовом», — сказал он.

Ранее Володин предложил направить дополнительные доходы бюджета на обновление транспорта в регионах.