Володин предложил создать рабочую группу по поддержке регионов
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
С такой инициативой он выступил в ходе встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Думы.
Володин предложил подумать над формированием индивидуальных программ поддержки субъектов с наиболее сложной ситуацией и убылью населения.
«Предлагаем создать рабочую группу вместе с правительством для того, чтобы изучить ситуацию, затем внести предложения по мерам поддержки, которые касаются ряда наших регионов, которые не могут справиться самостоятельно с этим вызовом», — сказал он.
Ранее Володин предложил направить дополнительные доходы бюджета на обновление транспорта в регионах.