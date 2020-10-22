Володин предложил направить дополнительные доходы бюджета на обновление транспорта в регионах

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при наличии дополнительных доходов бюджета их можно направить на обновление парка общественного транспорта в регионах. С такой инициативой он выступил на встрече фракции «Единая Россия» с главой Минфина Антоном Силуановым.
Володин предложил направить дополнительные доходы бюджета на обновление транспорта в регионах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Дни.ру».

«Программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств», — сказал Володин.

Он выступил за то, чтобы обозначить в постановлении при рассмотрении бюджета пункт, что допдоходы будут направлены на обновление подвижного состава. Как отметил спикер, это также позволит создать новые рабочие места.

Ранее Володин рассказал о планах Госдумы на ближайшую неделю.

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