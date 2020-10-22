Володин предложил направить дополнительные доходы бюджета на обновление транспорта в регионах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Дни.ру».
«Программа Минтранса сейчас не позволит решить эту проблему, так как рассчитана на ограниченное количество транспортных средств», — сказал Володин.
Он выступил за то, чтобы обозначить в постановлении при рассмотрении бюджета пункт, что допдоходы будут направлены на обновление подвижного состава. Как отметил спикер, это также позволит создать новые рабочие места.
Ранее Володин рассказал о планах Госдумы на ближайшую неделю.