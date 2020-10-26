Крым и Калининградская область создадут программу экскурсионного обмена школьниками

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Крым и Калининградская область планируют разработать программу экскурсионного обмена школьниками.
Крым и Калининградская область создадут программу экскурсионного обмена школьниками
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

О разработке совместного проекта по военно-патриотическому воспитанию заявил глава парламентского комитета Алексей Черняк. Суть проекта заключается в организации поездок для детей с целью их приобщения к культурно-историческому наследию регионов.

Депутаты обратятся к федеральному правительству с просьбой субсидировать прямые перелёты детских групп из Крыма в Калининград и обратно.

Ранее Newinform сообщал, что руководитель регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка рассказала о программе обмена школьниками и студентами между Финляндией и Россией.

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