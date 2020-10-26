Начался финал конкурса «Лидеры России. Политика»

В Москве состоялась церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Участвуют 100 конкурсантов, которые показали лучшие результаты на предыдущих этапах.

«У вас очень крутые наставники. Это наиболее успешные, наиболее опытные, наиболее талантливые и достойные люди, занимающиеся сегодня политикой России. У них точно есть чему поучиться», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам.

В качестве гостей церемонию открытия посетили наставники конкурса, в том числе заместители председателя Государственной думы Алексей Гордеев, Пётр Толстой и Ирина Яровая, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с победительницей суперфинала конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой.