Начался финал конкурса «Лидеры России. Политика»

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В Москве состоялась церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика».
Начался финал конкурса «Лидеры России. Политика»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Участвуют 100 конкурсантов, которые показали лучшие результаты на предыдущих этапах.

«У вас очень крутые наставники. Это наиболее успешные, наиболее опытные, наиболее талантливые и достойные люди, занимающиеся сегодня политикой России. У них точно есть чему поучиться», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам.

В качестве гостей церемонию открытия посетили наставники конкурса, в том числе заместители председателя Государственной думы Алексей Гордеев, Пётр Толстой и Ирина Яровая, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с победительницей суперфинала конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой.

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