Мишустин встретился с победительницей суперфинала «Лидеров России»

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с победительницей суперфинала конкурса «Лидеры России» Людмилой Некрасовой.
Мишустин встретился с победительницей суперфинала «Лидеров России»
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщает «Утро.ру».

Глава кабмина поздравил лауреата с победой, а также обсудил дальнейшее сотрудничество.

«Надеюсь, что мы с вами поработаем, я также буду учиться у вас тому, что вы умеете лучше», — сказал он.

По словам Мишустина, ему интересно узнать мнение Некрасовой, которая является директором новосибирского Экономического лицея, по вопросам совершенствования системы просвещения. Также обсуждался нацпроект «Образование».

Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» Олеся Старжинская стала советником главы Минздрава.

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