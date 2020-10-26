В Госдуме прокомментировали идею ввести должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

«При введении тех или иных дополнительных структур, должностей прежде всего нужно определиться с их функционалом: что этот чиновник и структура будут делать. Я, например, не вижу лакуны, которую нужно было бы заполнять новой должностью, как бы она ни называлась», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, все предложенные функции уже исполняются имеющимися в России структурами.

Как отметил Валеев, в целом в стране отлаженная система, законодательство достаточно хорошо разработано, идёт дальнейшее совершенствование.

Ранее Орлов предложил создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.

Подробнее — в материале RT.