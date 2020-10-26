В Госдуме прокомментировали идею ввести должность омбудсмена по борьбе с коррупцией
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«При введении тех или иных дополнительных структур, должностей прежде всего нужно определиться с их функционалом: что этот чиновник и структура будут делать. Я, например, не вижу лакуны, которую нужно было бы заполнять новой должностью, как бы она ни называлась», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, все предложенные функции уже исполняются имеющимися в России структурами.
Как отметил Валеев, в целом в стране отлаженная система, законодательство достаточно хорошо разработано, идёт дальнейшее совершенствование.
Ранее Орлов предложил создать в России институт уполномоченного по борьбе с коррупцией.
Подробнее — в материале RT.