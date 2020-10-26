Выставка «Крым Билд — 2020» пройдёт 29—31 октября

Выставка «Крым Билд — 2020» состоится 29—31 октября в Симферополе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на представителя организаторов.

«Это серьёзный шаг для развития полуострова, поскольку на одной площадке встретятся представители всех областей строительной индустрии», — заявили агентству.

На выставке будут представлены российские компании, а также бельгийский концерн Deceuninck. Его официальный партнёр в Крыму — специализированный завод «Крымские окна».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года.