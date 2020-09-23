В Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года

В январе — августе 2020 года в Калининградской области ввели в строй почти 1,9 тыс. жилых домов. Общая площадь — 647,5 тыс. кв. м, что на 10,4% больше, чем годом ранее.

РИА Новости