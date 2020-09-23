В Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.
В августе в регионе завершили строительство и ввели в строй 164,8 тыс. кв. м жилья.
Индивидуальные застройщики ввели 1764 жилых дома общей площадью 265,9 тыс. кв. м, что составляет 41,1% от общего объёма жилья, введённого в январе — августе 2020-го.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.