В Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года

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В январе — августе 2020 года в Калининградской области ввели в строй почти 1,9 тыс. жилых домов. Общая площадь — 647,5 тыс. кв. м, что на 10,4% больше, чем годом ранее.
В Калининградской области рассказали о темпах ввода жилья с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

В августе в регионе завершили строительство и ввели в строй 164,8 тыс. кв. м жилья.

Индивидуальные застройщики ввели 1764 жилых дома общей площадью 265,9 тыс. кв. м, что составляет 41,1% от общего объёма жилья, введённого в январе — августе 2020-го.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с недвижимостью в 2020 году.

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