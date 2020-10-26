В Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза Амет-Хану Султану
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Церемония приурочена к 100-летию со дня рождения лётчика. Её участниками стали представители власти и общественности.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что открытие памятника — знаменательное событие.
«Считаю, что открытие памятников таким замечательным людям — это хорошая традиция. Уверен, что памятник украсит достойно Симферополь, Республику Крым. Сохранит в наших сердцах вечную память об этом выдающемся человеке», — сказал он.
Амет-Хан Султан — военный лётчик, прошедший Великую Отечественную войну. Погиб 1 февраля 1971 года во время испытательного полёта на Ту-16.
Ранее «Невские новости» сообщали, что на воинском мемориале «Новая Малукса» около Мгинского городского поселения захоронили останки 442 погибших в боях за Ленинград.