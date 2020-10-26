В России могут усложнить выдачу охотничьих билетов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как считают в ведомстве, такая проверка позволит снизить риск несчастных случаев с оружием во время охоты.
Охотничий билет выдаётся дееспособным гражданам России, не имеющим судимости за умышленные преступления. Получить его можно по заявлению. Документ действует бессрочно на территории всей страны.
«Но, к сожалению, сегодня по действующему законодательству охотник только расписывается, что он ознакомлен с требованиями охотминимума, а фактически всё это превратилось в формальность», — заявил глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды Андрей Филатов.
В январе сообщалось, что в России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом.