В России могут усложнить выдачу охотничьих билетов

Россиян, впервые получающих охотничий билет, могут обязать не просто расписаться в том, что они ознакомлены с охотминимумом, но и пройти тест на его знание, следует из законопроекта Минприроды.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как считают в ведомстве, такая проверка позволит снизить риск несчастных случаев с оружием во время охоты.

Охотничий билет выдаётся дееспособным гражданам России, не имеющим судимости за умышленные преступления. Получить его можно по заявлению. Документ действует бессрочно на территории всей страны.

«Но, к сожалению, сегодня по действующему законодательству охотник только расписывается, что он ознакомлен с требованиями охотминимума, а фактически всё это превратилось в формальность», — заявил глава департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды​ Андрей Филатов.

В январе сообщалось, что в России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом.